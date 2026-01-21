Dal buio di Riad al riscatto: De Winter sta ritrovando se stesso

L'avventura di Koni De Winter al Milan non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo le ottime stagioni in maglia Genoa, il belga ha spesso faticato a trovare continuità in rossonero, collezionando panchine, spezzoni di partita e prestazioni sotto la media delle aspettative. In particolare, la prova con la Roma dello scorso ottobre e soprattutto la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli a Riad avevano accentuato dubbi e critiche riguardo al suo adattamento al sistema rossonero, nonostante la pressenza in panchina di un allenatore che lo conosce bene come Massimiliano Allegri.

La crescita nelle ultime uscite e le prime risposte

Negli ultimi turni di campionato qualcosa è cambiato: De Winter è stato schierato con maggiore regolarità, complici anche gli infortuni di Gabbia prima, Pavlovic poi e la squalifica di Tomori, mostrando maggiore equlibrio ma soprattutto solidità rispetto all'inizio. Nella vittoria in trasferta contro il Cagliari, ad esempio, l'ex genoano ha offerto una prova convincente, con buona gestione della fase difensiva e senso della posizione fin dai primi minuti, tanto da guadagnarsi un giudizio positivo anche dai cronisti più serveri sul match dell'Unipol Domus Arena.

Anche contro il Lecce domenica De Winter ha svolto il suo compito con grande attenzione, contribuendo alla compattezza del reparto che è riuscito a concludere la gara senza subire neanche un gol, complice anche la sofferenza pari a zero nell'arco di tutti e 90 i minuti.

La prestazione di Como e la nuova continuità

Molto probabilmente lo switch mentale di De Winter è arrivato nella sfida di giovedì scorso a Como, contro i Lariani di Cesc Fabregas, partita in cui il difensore ha disputato una delle sue migliori gare in rossonero, se non la migliore. Pur adattandosi a un ruolo che non è il suo come quello di braccetto di sinistra, il belga ha dimostrato grande attitdine difensiva, concentrazione e adattabilità, caratteristiche acutizzate soprattutto dal modo in cui ha saputo gestire i cambi di ritmo degli avversari più dinamici.

Dopo un periodo di adattamento turbolento, dunque, De Winter sembra aver finalmente trovato la propria dimensione in maglia rossonera, e chissà che non ci sia proprio questo dietro la decisione del Milan di non affondare il colpo per nessun altro difensore centrale, almeno per il momento.