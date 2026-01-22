Salvini torna ad attaccare il Comune di Milano su San Siro e il nuovo stadio: "Hanno perso almeno cinque anni in chiacchiere"

vedi letture

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e grande tifoso milanista, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dei nuovi stadi che nasceranno in Italia, tra cui ovviamente anche quello di Milan e Inter a Milano che prenderà il posto di San Siro: "Da milanese e da milanista c’è una cosa che mi spiace e cioè che il Comune di Milano abbia perso almeno cinque anni in chiacchiere.

Sarà comunque un’altra vetrina importante e sono già in contatto con diversi presidenti, anche perché - al di là dell’Europeo - sarà fondamentale avere stadi nuovi anche sul fronte della sicurezza, e lo dico da ex ministro dell’Interno. Io andavo a San Siro quando nei 'distinti' si stava in piedi, però siamo nel 2026 ed è importante avere stadi più sicuri da tutti i punti di vista".