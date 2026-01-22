Fabbian lascia il Bologna: è un nuovo giocatore della Fiorentina

Fabbian lascia il Bologna: è un nuovo giocatore della FiorentinaMilanNews.it
Oggi alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo dal Bologna del centrocampista Giovanni Fabbian, classe 2003. Il giocatore approda in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni, legate alla conquista della salvezza. Il costo complessivo dell'operazione, bonus compresi, si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Fabbian è il quarto acquisto in questa sessione di mercato per il club viola dopo Manor Solomon dal Tottenham, Marco Brescianini dall'Atalanta e Jack Harrison dal Leeds. (ANSA).