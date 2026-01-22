Salvini sul Milan: "I risultati sono importanti, ma conto che presto arrivi anche il bel gioco"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e grande tifoso milanista, ha detto la sua anche sul Milan di Massimiliano Allegri: "I risultati, come dicono Allegri, Tare, Scaroni e Furlani, sono importanti, però io sono cresciuto a pane e Sacchi, Gullit e Van Basten quindi conto che a ruota arrivi anche un bel gioco. Per il momento va bene anche solo il risultato, tra l’altro domenica sarò pure io allo stadio Olimpico. E va detto che con Allegri, rispetto a Fonseca e a Conceiçao, abbiamo fatto enormi passi avanti. Magari se aggiungiamo qualche acquisto...".

