Saelemaekers in crescita, è l'uomo in più del Milan: i numeri stagionali
Il Milan è reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug, su assist di Saelemaekers. I rossoneri mantengono così la seconda posizione in classifica dopo la 21ª giornata di Serie A, a -3 dalla vetta. Impatto fortissimo e decisivo anche per il belga, autore appunto dell'assist a Niclas Füllkrug:
SAELEMAEKERS: I NUMERI STAGIONALI
Alexis Saelemaekers ha fornito 3 assist in questo campionato e solo nel 2020/21 (4), sempre con il Milan, ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (3 anche nel 2020/21, nel 2022/23 e nel 2024/25). Inoltre, l'esterno belga ha segnato sin qui tre gol stagionali.
IL TABELLINO
MILAN-LECCE 1-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (35'st Athekame), Ricci (28'st Loftus-Cheek), Jashari (42'st Modrić), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (28'st Füllkrug), Leão (42'st Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani; Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y.. All.: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (40'st N'Dri); Gandelman, Ramadani (40'st Maleh), Coulibaly; Sottil (9'st Banda), Stulić (24'st Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All.: Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Gol: 31'st Füllkrug (M).
Ammoniti: 21' De Winter (M), 39'st Ramadani (L).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan