Moretto: "Onstein-Milan, trattativa bloccata ai documenti"

vedi letture

Intoppo in quella che era la trattativa per portare Juwensley Onstein al Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto tramite un X, si è bloccata ai documenti la trattativa che avrebbe dovuto portare il classe 2007 del Genk in rossonero.

Chi è Juwensley Onstein

Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giovane difensore olandese, dotato di un fisico imponente e di una buona qualità in fase di impostazione, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese.