Pulisic a secco da quasi un mese: il Milan aspetta i gol del suo americano

Il Milan prosegue la sua marcia in campionato, e dopo la vittoria contro il Lecce il morale in casa rossonero è alto, assolutamente. Il prossimo incontro contro la Roma, domenica sera all'Olimpico potrebbe risultare come un vero e proprio spartiacque. Momento di flessione per Christian Pulisic, dopo un avvio di stagione top.

L'americano infatti, non segna dal 28 dicembre (Milan-Verona 3-0) e ultimamente sta trovando difficoltà a risultare concreto sottoporta. Le occasioni avute con Fiorentina e Lecce fanno riflettere, ma un periodo di normale e umana difficoltà può capitare. La cosa certa, è che i gol di Pulisic saranno vitali per il Milan di Allegri. Che possa Chris tornare al gol contro la Roma?

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-LECCE

"Vittoria fondamentale? Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Füllkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".