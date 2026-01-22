Viviano si schiera con Allegri: "Odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente"
MilanNews.it
E' intervenuto così Emiliano Viviano, ex portiere tra le tante di Palermo, Inter e Samp, durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode. Questa la sua opinione sul Milan di Allegri:
“La fortuna è un fattore che aiuta i vincenti. Io, nonostante non sia un grandissimo estimatore del tipo di calcio che fa Allegri, odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente. Allegri inanzitutto ha rigirato una situazione completamente disastrata dopo poco tempo, la comunicazione è migliorata, non ci sono problemi che c’erano tutte le settimane, una volta Theo, una volta quello, una volta l’altro, i risultati ci sono quindi bisogna solo togliersi il cappello. Poi dopo ci sta che a uno piaccia più una cosa rispetto ad un’altra”
