Milan, verso la Roma: riecco Pavlovic dal primo minuto

Milan, verso la Roma: riecco Pavlovic dal primo minutoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:50News
di Enrico Ferrazzi

Nel Milan che domenica affronterà la Roma, ci sarà il ritorno dal primo minuto non solo di Luka Modric in mezzo al campo, ma anche di Strahinja Pavlovic in difesa. Il difensore serbo tornerà a disposizione di Max Allegri per la trasferta in casa dei giallorossi dopo aver saltato le ultime due partite contro Como e Lecce a causa dei nove punti di sutura alla testa rimediati contro la Fiorentina in seguito ad un duro scontro di gioco con Comuzzo. L'ex Salisburgo, sostituito da Koni De Winter contro i lariani e i pugliesi, verrà affiancato da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it