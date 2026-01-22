Amelia: "Quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha buttati con le piccole"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, è stato ospite di TMW Radio in vista di Roma-Milan di domenica sera all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Quale il significato di Roma-Milan?

"Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l'Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. E' una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l'Inter lì davanti".

Gasperini che farà rotazioni in Europa League proprio in vista del Milan:

"Il messaggio è chiaro, lo ha detto che c'è una partita importante domenica. La classifica in EL è buona, cambierà per forza qualcosa pensando al Milan. Io credo che i calciatori preferiscano allenatori che dica certe cose invece che solo pensarle. Naturale che non puoi cambiare 11 calciatori, ma Gasp vuole comunque una partita gagliarda stasera, per far vedere a lui che ci sono anche loro e che può contare su di loro fino alla fine".

Milan che arriva però più riposato visto che non ha le coppe:

"Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante”.

Chi scegliere tra Maignan e Svilar?

"Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar".