Calcio inglese dal doppio volto: il 90% dei club ha chiuso la scorsa stagione in rosso
Dominio in campo ma non sul lato economico, è questa la doppia faccia della medaglia della Premier League. Secondo quanto emerge da un report della società di consulenza BDO tra i direttori finanziari dei club, riportato da Calcio e Finanza, il 90% delle società delle prime quattro divisioni del calcio inglese ha chiuso la stagione 2024/25 con un bilancio in rosso.
I risultati economici-finanziari dei club sono in rosso per la stagione 2024/25. Il Brighton, considerato uno dei club meglio gestiti sotto il lato finanziario in Premier League, ha registrato un rosso di oltre 1 milione di sterline a settimana nella stagione scorsa.
Interrogati sulla situazione finanziaria del proprio club, oltre la metà dei direttori finanziari ha dichiarato che la situazione non è troppo negativa ma potrebbe essere migliore. Il rapporto sottolinea come le risposte mostrino un «trend di peggioramento» rispetto al passato.
