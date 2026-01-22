Serie A, i migliori giovani di questo campionato: c'è anche Davide Bartesaghi

Il sito della Lega Serie A riporta i giovani che si sono messi di più in mostra in questa prima parte della Serie A 2025-2026. Tra questi c'è anche Davide Bartesaghi, esterno sinistro classe 2005 del Milan: "Davide Bartesaghi, 20 anni, era partito dietro nelle gerarchie, tanto da essere la prima alternativa ad Estupiñan. Già un paio di anni fa, Ibrahimovic aveva promosso a parole il terzino sinistro di Erba come “vice Theo Hernandez”, ma la vera consacrazione è recente.

Da fine settembre in poi viene preferito all'ecuadoregno ex Brighton per costanza e duttilità (esterno a centrocampo oppure centrale di difesa a tre) e di 16 presenze in campionato ne conta 13 da titolare, compresa la trasferta vincente di Como. Allegri ha affermato che il ragazzo 'ha il physique du rôle per essere un giocatore da Milan', esaltandone l'eleganza e lui ha ripagato con la prima doppietta in Serie A, la più giovane per un giocatore rossonero in campionato, contro il Sassuolo, promuovendosi come nuovo idolo".

Questo l'elenco dei giovani: Bartesaghi (Milan), Pio Esposito (Inter), Palestra (Cagliari), Comuzzo (Fiorentina), Bernasconi (Atalanta), Nico Paz (Como), Castro (Bologna), Yildiz (Juventus), Giovane (Hellas Verona), Atta (Udinese), Bonny (Inter), Hojlund (Napoli) e Trepy (Cagliari).