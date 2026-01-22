C'è anche la Fiorentina su Coppola. Il difensore del Brighton accostato anche al Milan
MilanNews.it
Tra i nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Diego Coppola, difensore classe 2003 del Brighton. Sul giocatore, come riporta Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, c'è anche la Fiorentina che è al lavoro per provare a superare la concorrenza del club di via Aldo Rossi dove comunque non tutti sembrano convinti di puntare sull'ex Hellas Verona.
Poco prima della sfida contro il Lecce, il ds milanista Igli Tare ha parlato così di mercato ai microfoni di DAZN: "Se sul mercato cerchiamo un difensore centrale? Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.
Serie A, il Milan è la squadra che subisce più rigori contro. Nessuno finora fischiato contro la Roma
È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Giuffredi: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan"
10:27 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Ciao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
