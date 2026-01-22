C'è anche la Fiorentina su Coppola. Il difensore del Brighton accostato anche al Milan

di Enrico Ferrazzi

Tra i nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Diego Coppola, difensore classe 2003 del Brighton. Sul giocatore, come riporta Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, c'è anche la Fiorentina che è al lavoro per provare a superare la concorrenza del club di via Aldo Rossi dove comunque non tutti sembrano convinti di puntare sull'ex Hellas Verona.

Poco prima della sfida contro il Lecce, il ds milanista Igli Tare ha parlato così di mercato ai microfoni di DAZN: "Se sul mercato cerchiamo un difensore centrale? Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.