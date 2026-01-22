Infortunio Saelemaekers, Sky traccia le possibile tempistiche di rientro
MilanNews.it
Riporta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport da Milanello, che anche oggi Alexis Saelemaekers si è allenato a parte e sta svolgendo un allenamento propedeutico al ritorno in gruppo nei prossimi giorni. In vista della sfida di domenica sera contro la Roma le tempistiche diventano fondamentali:
Se dovesse a tornare a lavorare in gruppo domani allora ci sono ottime possibilità di vederlo tra i titolari all'Olimpico. Se invece il ritorno in gruppo dovesse arrivare dopodomani si andrebbe sulla convocazione per la partita, ma con dei dubbi sulla titolarità. Se invece non dovesse farcela per domenica allora è pronto Athekame dal primo minuto.
