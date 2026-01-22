Milan-Onstein, trattativa bloccata: poche chance che l'affare vada in porto

vedi letture

In merito al mercato del Milan, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento Juwensley Onstein, difensore del Genk: "Vi abbiamo parlato di questo difensore che milita nella seconda squadra del Genk, Juwensley Onstein, classe 2007. E' un giocatore molto interessante seguito da diversi club. Qualche giorno fa vi avevo raccontato che il Milan era ai dettagli per Onstein, ma nelle ultime ore, quando il club rossonero si stava preparando per accogliere il ragazzo a Milano per le visite mediche e la firma, la trattativa si è bloccata. Al momento è tutto in stand-by e ci sono buone chance che Onstein non firmi per il Milan. Ad oggi ci sono poche possibilità che il difensore vada al Milan".

Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giovane difensore olandese, dotato di un fisico imponente e di una buona qualità in fase di impostazione, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese.