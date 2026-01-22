Serie A, le designazioni arbitrali della 22a giornata

Serie A, le designazioni arbitrali della 22a giornata
Oggi alle 15:30News
di Federico Calabrese

La CAN AIA ha diramato le designazioni arbitrali della 22esima giornata di Serie A, che partirà domani sera con l'anticipo tra Inter e Pisa. Roma-Milan, in programma domenica sera, è stata affidata al sig.Colombo.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

INTER – PISA     Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO (foto)

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

COMO – TORINO    Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

FIORENTINA – CAGLIARI    Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:       BONACINA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

LECCE – LAZIO    Sabato 24/01 h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

SASSUOLO – CREMONESE     h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

ATALANTA – PARMA    h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

GENOA – BOLOGNA     h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

JUVENTUS – NAPOLI    h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

ROMA – MILAN    h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

H. VERONA – UDINESE     Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI