Roma-Milan, arbitra Colombo: i precedenti con le due squadre

Roma-Milan, in programma domani sera allo stadio Olimpico, sarà arbitrata dal sig. Colombo. I precedenti sorridono maggiormente alla Roma: con Colombo, i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi in 7 incontri complessivi. Il Milan, invece, con il fischietto comasco ha raccolto una sola vittoria a fronte di 3 sconfitte in 4 partite.

Serie A: Roma-Milan, arbitra Colombo. Di Bello al VAR

Nella giornata di ieri l'AIA ha diramato la designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A. Roma-Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, sarà diretta dal sig.Colombo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi.

ROMA-MILAN

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

Serie A, il programma completo della 22^ giornata: anticipa l'Inter col Pisa

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45