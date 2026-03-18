Premiato l'arbitro Guida, direttore di gara di Lazio-Milan, con il trofeo dedicato a Farina

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Durante la conferenza che ha annunciato il vincitore del Premio Bearzot è stato svelato anche il nome dell'arbitro, indicato dall'AIA, del riconoscimento intitolato a Stefano Farina, il direttore di gara il 23 maggio del 2017. Il premio va a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. "Rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuove generazioni di direttori di gara - la motivazione letta dal Vicepresidente Vicario dell'AIA, Francesco Massini. -.

Qualità che lo rendono un modello per i più giovani e un interprete autorevole dei valori dell'arbitraggio". Guida riceverà il premio insieme a Fabregas e Capello, con l'AIA che ha annunciato come in quell'occasione verrà riconosciuto anche un riconoscimento alla giovane arbitra 17enne, Valentina Zamburru, aggredita durante Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso. (ANSA).