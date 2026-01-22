Primavera, sabato spicca Milan-Inter: ecco dove si giocherà il derby

Questo weekend tornerà in campo il Milan Primavera per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Gara attesissima, sarà derby contro l'Inter. La sfida, in programma il 24 gennaio alle 13, si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza.

Primavera, Frosinone-Milan 0-2: il tabellino del match

Questo il tabellino di Frosinone-Milan, match valido per la 21^ giornata del campionato Primavera 1: 

FROSINONE-MILAN 0-2

Reti: 25'st Lontani (M), 38'st Castiello (M).

FROSINONE (3-4-1-2): Rodolfo; Obleac, Pelosi, Ndoye; Befani, Toci (37'st Mboumbou), Ndow, Raychev (29'st Lohmatov); Molignano (17'st Zorzetto); Cichero (37'st Fiorito), Colley. A disp.: Di Giosia, Minicangeli; Buonpane, Diallo, Luchetti, Pantano; Majdenić. All.: Cinelli.

MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Cissè, Mancioppi (20'st Ossola), Hodzic; Plazzotta (31'st Angelicchio); Lontani, Scotti (20'st Castiello). A disp.: Bianchi; Del Forno, Grilli, Vechiu; Pandolfi, Viana Seedorf; Borsani, Perina. All.: Renna.

Arbitro: Madonia di Palermo.
Ammoniti: 10' Plazzotta (M), Colley (F).
Espulsi: 43'st Hodzic (M).