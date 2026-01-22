Serie A, il programma della 22^ giornata: si parte domani

Serie A, il programma della 22^ giornata: si parte domani
Oggi alle 14:40
di Federico Calabrese

Dopo la sfida casalinga vinta contro il Lecce, il Milan si prepara per la difficile trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico. Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 22A GIORNATA

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45