Serie A, il programma della 22^ giornata: si parte domani
Dopo la sfida casalinga vinta contro il Lecce, il Milan si prepara per la difficile trasferta di Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico. Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 22A GIORNATA
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
