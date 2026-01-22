Gimenez esalta Modric: "Grande giocatore e grande persona. Mi ha aiutato molto"

Nell'intervista rilasciata a ESPN Mexico, Santiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, ha parlato anche di Luka Modric, suo compagno di squadra al Milan e anche suo vicino di casa. Ecco le sue parole: "È il mio vicino. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto a me.

Un aneddoto? Un aneddoto interessante è che è venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista; sapeva che ce l'avevo, e quando me l'ha chiesto, ero con la mia famiglia, e tutti volevano una foto con lu (ride, ndr). Ha chiacchierato con loro, è un bravo ragazzo. Come persona, è ancora meglio. Mi ha aiutato molto, ha molta esperienza, è un grande leader ed è un grande giocatore".