Europa League, oggi in campo Roma e Bologna: il programma completo
di Federico Calabrese

Questa sera torna anche l’Europa League con due italiane in campo: il Bologna che ospita il Celtic e la Roma che ospita lo Stoccarda. Giornata cruciale per le italiane, alla ricerca di punti importanti in ottica qualificazione.

EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 18.45

Bologna-Celtic

Young Boys vs Lione

Viktoria Plzeň vs Porto

Fenerbahçe vs Aston Villa

Feyenoord vs Sturm Graz

Malmö vs Stella Rossa

PAOK vs Real Betis

Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv

Brann vs Midtjylland

21:00

Roma vs Stoccarda

Utrecht vs Genk

Salzburg vs Basilea

Ferencváros vs Panathinaikos

Dinamo Zagabria vs FCSB

Nizza vs Go Ahead Eagles

Rangers vs Ludogorets

Celta Vigo vs Lille

Braga vs Nottingham Forest