Europa League, oggi in campo Roma e Bologna: il programma completo
Questa sera torna anche l’Europa League con due italiane in campo: il Bologna che ospita il Celtic e la Roma che ospita lo Stoccarda. Giornata cruciale per le italiane, alla ricerca di punti importanti in ottica qualificazione.
EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA COMPLETO
Ore 18.45
Bologna-Celtic
Young Boys vs Lione
Viktoria Plzeň vs Porto
Fenerbahçe vs Aston Villa
Feyenoord vs Sturm Graz
Malmö vs Stella Rossa
PAOK vs Real Betis
Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv
Brann vs Midtjylland
21:00
Roma vs Stoccarda
Utrecht vs Genk
Salzburg vs Basilea
Ferencváros vs Panathinaikos
Dinamo Zagabria vs FCSB
Nizza vs Go Ahead Eagles
Rangers vs Ludogorets
Celta Vigo vs Lille
Braga vs Nottingham Forest
