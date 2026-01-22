Sogliano rivela: "Anni dopo Galliani mi disse che era stato un errore non prendermi come ds al Milan"

Sean Sogliano, ds dell'Hellas Verona, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quando ha detto no a Milan nel 2015: "All'Hellas Verona tre anni top: subito promozione in A, dopo undici anni, e poi due salvezze, ma nel 2015, con la squadra già tranquilla, mi cerca il Milan: mi vogliono Barbara Berlusconi, anzitutto, e Galliani. Che però è onestissimo: 'Io ormai mi occupo molto di mercato'. Molto orgoglioso per la stima, ma anche molto testone come sono, rispondo: 'Se devo essere più un problema che un ds, preferisco non venire'.

Non le dico quanti 'Ma che c... fai, sei scemo?' mi presi. Ma le dico anche quello che mi ha confessato Galliani anni dopo: 'Che errore non prenderti come ds al Milan'. Danno e beffa: nel frattempo Setti si era guardato intorno e disse che non restavo a Verona perché ero troppo ambizioso".