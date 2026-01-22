Milan, contro la Roma torneranno titolari Modric e Fofana in mezzo al campo

di Enrico Ferrazzi

Dopo aver riposato contro il Lecce (è entrato in campo solo negli ultimi minuti), Luka Modric tornerà titolare domenica nel big-match in casa della Roma. Il croato riavrà le chiavi del centrocampo rossonero e accanto a lui ci sarà nuovamente dal primo minuto anche Youssouf Fofana, anche lui a riposo contro i pugliesi. A completare la mediana milanista ci sarà l'insostituibile Adrien Rabiot. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

