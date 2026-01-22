Milan, contro la Roma torneranno titolari Modric e Fofana in mezzo al campo
Dopo aver riposato contro il Lecce (è entrato in campo solo negli ultimi minuti), Luka Modric tornerà titolare domenica nel big-match in casa della Roma. Il croato riavrà le chiavi del centrocampo rossonero e accanto a lui ci sarà nuovamente dal primo minuto anche Youssouf Fofana, anche lui a riposo contro i pugliesi. A completare la mediana milanista ci sarà l'insostituibile Adrien Rabiot. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
Serie A, il programma completo della 22^ giornata
VENERDÌ 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
