Mercato Milan, Tuttosport: "L’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek: ma è muro"

vedi letture

"L’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek: ma è muro": titola così questa mattina Tuttosport che riferisce che l'Aston Villa, che teme che l'infortunio di Boubacar Kamara possa essere piuttosto lungo, ha messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek, ma Max Allegri non vuole rinunciare a lui e per questo fa muro. L'inglese è un jolly importante per il tecnico livornese visto che può essere impiegato non solo a centrocampo, ma anche in attacco e sulla fascia destra.

Domenica è in programma il big-match in casa della Roma e Alexis Saelemaekers, che contro il Lecce ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro, è in dubbio. Chi lo potrebbe sostituire in caso di forfait? Il sostituto naturale è Zachary Athekame, ma occhio anche alla possibilità di vedere come esterno destro proprio Loftus-Cheek.