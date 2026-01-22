MN - La "strana carica" di Füllkrug, gli scarpini rotti di Modric: il non visto di Milan-Lecce

vedi letture

Milan-Lecce è stata la partita di Niclas Füllkrug, con l’attaccante tedesco che ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera sfruttando al meglio l’assist al bacio di Alexis Saelemaekers. Il format “Bordocam” di Dazn ha mostrato alcuni retroscena interessanti, specialmente su Massimiliano Allegri, ma ci sono alcuni dettagli che abbiamo colto per voi e sui quali le telecamere non hanno posto l’accento.

Il protagonista è proprio Füllkrug, che è già entrato benissimo dentro al gruppo portante dello spogliatoio rossonero, confermando la sua straordinaria dote umana e d’inserimento in un complesso di persone che ha trovato un suo equilibrio. In tanti hanno focalizzato alcuni aspetti fisici dell’ex West Ham, come ad esempio la questione del dente o il fatto che stia giocando con un dito del piede destro rotto, ma c’è anche dell’altro.

Al momento del suo ingresso in campo, mentre scalpitava per vedere accendersi il suo numero 9 sulla lavagnetta, Füllkrug ha iniziato a caricarsi in maniera del tutto insolita: il tedesco, infatti, si è preso entrambe le orecchie e ha iniziato a tirarsele e questo gesto, solo con l’orecchio destro, è proseguito durante lo scatto che lo ha portato dalla zona per destinazione delle sostituzioni all’area di rigore del Lecce.

Ma c’è anche un altro dettaglio che abbiamo colto grazie al lavoro fotografico di Daniele Mascolo e che riguarda Luka Modric. Il fuoriclasse croato, entrato nel finale di partita al posto di Ardon Jashari, ha un trattamento particolare per le sue scarpe. Modric, infatti, ha giocato con degli scarpini leggermente rotti.

Dettagli, usi e scaramanzie di chi difende la maglia rossonera con rispetto e orgoglio, per portare il Milan laddove merita di stare.