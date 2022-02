Come ogni vigilia, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare il match tra Salernitana e Milan, valido per la 26esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 all'"Arechi" di Salerno. Si potranno seguire tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero a partire dalle 13:55 con il live testuale su MilanNews.it.