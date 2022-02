Verso Salernitana-Milan, ecco tutte le statistiche del match

Dopo aver riconquistato la testa della classifica, seppur con il famoso asterisco dovuto alla partita che l'Inter deve recuperare con il Bologna, il Milan si appresta a disputare la sua partita di sabato sera, prima delle dirette avversarie, quindi avrà l'opportunità di andare a +4 in caso di vittoria.

L'avversario è la Salernitana di Nicola, appena subentrato all'esonerato Colantuono.

Si giocherà il 19 febbraio, sarà la partita n.21 nella storia rossonera a disputarsi in questa data. Sono 12 le vittorie rossonere, 2 i pareggi e 6 le sconfitte.

L'ultimo precedente risale al 2017, e fu vittoria per il Milan nel 2-1 inflitto alla Fiorentina. L'ultima sconfitta invece risale al 2014, e fu lo 0-1 con il quale l'Atletico Madrid di Simeone si impose a San Siro con una rete di Diego Costa, nell'andata degli ottavi di Champions. Sempre di 19 febbraio invece, nel 2003, il Milan che poi si laureò Campione d'Europa vince contro la Lokomotiv Mosca, con rete di Tomasson.

Sarà la sfida n.6 contro la Salernitana, la n.3 in trasferta. Finora una vittoria e una sconfitta a Salerno: i granata vinsero nel giugno 1948 con il risultato di 4-3 (per il Milan doppietta di Carapellese e gol di Santagostino), mentre i rossoneri si imposero nel precedente più recente, nel settembre 1998, per 2-1, con reti di Bierhoff e Leonardo; per la Salernitana segnò Breda.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI -

Non ci sono esordi o ultime presenze di giocatori rossoneri in un Salernitana vs Milan.

Solo un giocatore ha trovato la sua prima rete in un Salernitana vs Milan: Aurelio Santagostino (06/06/1948).

Solo Riccardo Carapellese fu in grado di realizzare una doppietta in un Salernitana vs Milan, nel 1948.

Per Pioli sarà la sfida numero 2 alla Salernitana, la prima in trasferta. Unico precedente il 2-0 di San Siro di questo campionato.

Dirigerà l'arbitro Fabbri di Ravenna. Sarà l'ottava volta che arbitrerà il Milan, finora 4 vittorie, un pari e 2 sconfitte. E' la prima volta che Fabbri arbitra il Milan in questa stagione. L'ultimo precedente risale al febbraio 2020, una vittoria interna contro il Torino per 1-0.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)