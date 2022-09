Verso Salisburgo-Milan: assenti Ibrahimovic, Rebic, Krunic e Florenzi

MilanNews.it

In vista del match di domani in casa del Salisburgo, valido per la prima giornata del Girone E di Champions League, Stefano Pioli dovrà fare a meno di quattro giocatori che saranno assenti per infortunio: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Rade Krunic, Alessandro Florenzi e Ante Rebic, con quest'ultimo che non ha quindi ancora recuperato dal problema alla schiena che lo sta tormentando negli ultimi giorni.