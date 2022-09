Verso Salisburgo-Milan, il bilancio dei rossoneri in Austria

Fonte: magliarossonera.it

Sarà l'ottava volta che il Milan giocherà in Austria, ma in due occasioni non fu contro squadre locali: a Vienna infatti il Milan giocò due finali di Coppa Campioni / Champions League, nel 1990 (1-0 al Benfica con gol di Frank Rijkaard) e nel 1995 (0-1 contro l'Ajax, con gol di Patrick Kluivert). Nelle 5 occasioni in cui il Milan ha giocato in Austria contro squadre del posto, i rossoneri hanno vinto 3 volte, un pareggio e una sconfitta. Tre le avversarie: il Rapid Vienna, con cui il Milan giocò due partite nella Coppa dei Campioni (pareggio per 1-1 nel 1956 con gol di Nordahl, alla prima edizione, e 5-2 per i biancoverdi nel 1957, gol di Grillo e Bean per i rossoneri, nella seconda edizione) e una in Coppa delle Coppe nel 1973, quando il Milan si impose per 2-0 con doppietta di Bigon. Per le altre due partite si arriva negli anni '90, quando il Milan vinse 1-0 in casa dell'allora Casino Salisburgo (ora Red Bull), il 7 Dicembre 1994, con gol di Massaro, e poi fino al settembre 2017, quando il Milan di Montella esordiva nel girone di Europa League schiantando per 5-1 l'Austria Vienna con gol di Calhanoglu, tripletta di André Silva e rete finale di Suso.