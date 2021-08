Verso Samp-Milan: Leao in vantaggio nel ballottaggio con Rebic

Contro la Sampdoria, mister Pioli sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1, con Giroud punta centrale. Alle spalle del francese dovrebbero agire Saelemaekers a destra, Brahim Diaz in mezzo e Rafael Leao a sinistra: come riporta Tuttosport, il portoghese dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Rebic. Conferme anche per la coppia difensiva Kjaer-Tomori e per i due terzini, Calabria e Theo Hernandez.