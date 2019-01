Gennaro Gattuso studia la formazione in vista della gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma sabato a Genova. Tre i ballottaggi: Laxalt è in vantaggio su Ricardo Rodríguez, così come Castillejo dovrebbe spuntarla su Borini. Altro dubbio là davanti, con Higuain e Cutrone che si giocano una maglia da titolare.