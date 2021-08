Verso Sampdoria-Milan, il bilancio delle ultime dieci partite in Serie A

Sarà in casa della Sampdoria l'esordio stagionale del Milan. Negli ultimi dieci incontri di Serie A, i rossoneri hanno ottenuto cinque vittorie, due pareggi ma rimediato anche tre sconfitte. L'ultimo successo risale al dicembre scorso, quando il Milan riuscì a battere 2-1 la Samp, andata in gol con Ekdal nel finale, con le reti di Kessié e Castillejo. L'ultimo ko con i blucerchiati è del marzo 2019, in occasione della ventinovesima giornata decisa da Grégoire Defrel.