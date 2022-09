Verso Sampdoria-Milan, le statistiche del pre-gara

Fonte: a cura di Mirco Bortolaso - magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di Image Sport

STATISTICHE SULLE PARTITE

Archiviato il primo impegno europeo della stagione con il pareggio per 1-1 in casa del Salisburgo, il Milan si rituffa in campionato. Si riparte dalle forti emozioni del derby, ancora negli occhi di tutti i tifosi rossoneri, e dalla seconda posizione in classifica, in coabitazione con il Napoli, e dietro di due punti soltanto all'Atalanta di Gasperini.

Si andrà a Marassi, a trovare l'unica squadra di Genova rimasta in Serie A, la Sampdoria di Giampaolo, che è stato il penultimo allenatore del Milan, prima che cominciasse l'era Pioli.

Si giocherà il 10 settembre, e sarà l'undicesima volta che accade. In 8 dei 10 precedenti si trattava di sfide di Serie A; l'ultima occasione è un pessimo precedente, e risale al 2017, quando il Milan uscì dall'Olimpico di Roma con le ossa rotte, perdendo per 4-1 contro la Lazio (tripletta di Immobile e gol di Milinkovic-Savic, per il Milan segnò Montolivo, l'ultima delle sue 10 marcature con la maglia del Milan). Prima di questa gara troviamo un altro impegno con la Lazio, nel 2006.

Era la prima giornata del campionato post-Calciopoli, e con la Juventus in B, e il Milan che partiva da -8, i rossoneri si imposero in casa per 2-1 con reti di Inzaghi e di Ricardo Oliveira, gol alla prima presenza con quel numero 7 che era stato abbandonato da Andriy Shevchenko, passato al Chelsea in quella sessione di mercato. Per la Lazio segnò Makinwa.

Complessivamente 4 i precedenti lontano da casa il 10 settembre, e il Milan non ha mai vinto (3 sconfitte e un pari). Speriamo di rompere questo tabù contro la Sampdoria.

Sarà la sfida n.149 contro i doriani, la n.74 in trasferta. Bilancio positivo per il Milan: 32 vittorie, 21 pareggi e 20 sconfitte. Limitando la statistica alla sola Serie A, sarà la sfida n.129, la n.65 a Marassi; 26 vittorie, 19 pareggi e 19 sconfitte, 99 gol fatti e 72 subiti. Il prossimo gol sarà quindi il 100mo segnato in Serie A in casa della Samp.

La Sampdoria nasce come fusione tra Andrea Doria e Sampierdarenese dopo la Seconda Guerra Mondiale; il primo precedente a Genova è datato 13 Ottobre 1946 e fu vinto dai padroni di casa per 2-1: il Milan segnò per primo al 3' con Gimona, ma una doppietta di Baldini, con un gol per tempo, consegnò la vittoria alla Doria. La prima vittoria arrivò al quarto tentativo, nel 1949: un 3-1 firmato Burini, Liedholm e Rinaldi, con momentaneo pari ancora di Baldini.

Nel 2007-2008 il Milan trovò la vittoria esterna con scarto maggiore: fu un 5-0 con reti di Kakà, Gilardino (doppietta), Gourcuff e Seedorf. Le sconfitte con scarto maggiore furono due, entrambe 3-0 per la Samp, una nel 1986 e una nel 1996; nel primo caso segnarono Paganin e Briegel (2 gol), nel secondo invece Enrico Chiesa (2 gol) e Roberto Mancini.

La serie attuale parla di 3 vittorie negli ultimi 3 precedenti. La scorsa stagione Sampdoria-Milan apriva il campionato, era il 23 agosto 2021, e il Milan si impose con una rete dopo 9 minuti di Brahim Diaz. Nel 2020-21 il Milan vinse 2-1 con reti di Kessié su rigore e Castillejo, mentre per la Samp segnò Ekdal. Nel 2019-20 finì 4-1 per i rossoneri, alla penultima di campionato, con due gol di Ibrahimovic, Calhanoglu e Leao. Per la Samp segnò Askildsen. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2018-19, quando la Samp vinse per 1-0 con gol di Defrel dopo soli 33 secondi, grazie ad una delle non così infrequenti papere di Donnarumma che ebbe del clamoroso per la sua goffaggine: un rinvio addosso a Defrel per eccesso di confidenza al primo minuto di gioco.

In 3 occasioni il Milan ebbe dei cartellini rossi a sfavore in casa della Samp. Per due volte su tre l'espulsione la prese Daniele Bonera, nell'altra occasione toccò a Zvonimir Boban. Il Milan non ha mai vinto in queste occasioni, 2 sconfitte e un pari.

Sei volte invece giocatori della Samp furono mandati in anticipo sotto la doccia a Marassi: l'ultima volta fu Zukanovic, ma toccò anche a Maxi Lopez, a Mihajlovic e a Mannini tra gli altri. Tutte le volte che la Samp non finì in 11 perse.

In una sola occasione il Milan ribaltò un primo tempo sfavorevole, passando da 0-1 a 2-1: era il 1997-98 nel ritorno degli ottavi di finale, e al gol di Mihajlovic nel primo tempo risposero Leonardo e André Cruz su rigore.

La Sampdoria invece fu capace di ribaltare la situazione 3 volte: nel 1962 da 1-0 a 1-2, nel 1993-94, addirittura da 2-0 a 2-3 (Albertini e Laudrup nel primo tempo, Katanec, Mancini su rigore e un Ruud Gullit con il dente avvelenato e con un'esultanza sfrenata in faccia ai rossoneri nella ripresa), e nel 2010 quando a Borriello risposero due futuri milanisti: Cassano su rigore e Pazzini.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

13 giocatori esordirono in un Sampdoria vs Milan: Gren, Liedholm, Rinaldi e Sanvito (11/09/1949), Danova (16/02/1958), Vierchowood (15/09/1996), Abate (03/12/2003), Emanuelson e Van Bommel (26/01/2011), Paquetà (12/01/2019), Florenzi, Giroud e Maignan (23/08/2021).

11 giocatori giocarono la loro ultima partita rossonera in un Sampdoria vs Milan: Puricelli (06/01/1949), Gerets (26/02/1984), Battistini, Incocciati e Scarnecchia (03/07/1985), Lentini e Sordo (05/05/1996), Davids (19/11/1997), Emerson (01/03/2009), Biglia e Paquetà (29/07/2020).

Particolare la storia di Paquetà, che cominciò e finì la sua avventura in casa della Samp.

Segnarono la loro prima marcatura rossonera in un Sampdoria vs Milan 8 giocatori: Liedholm e Rinaldi (11/09/1949) gol all'esordio per entrambi Maddè (13/02/1956), Danova (16/02/1958, gol all'esordio), Gorin (02/02/1975), Ziege (02/11/1997), André Cruz (19/11/1997), Gilardino (18/09/2005).

Sono 6 i giocatori ad aver realizzato la loro ultima rete in un Sampdoria vs Milan: Laudrup (31/10/1993), Kaladze (14/10/2006), Gourcuff (31/10/2007), Borriello (18/04/2010), Cutrone (12/01/2019), Castillejo (06/12/2020).

Solo Nordahl il 26/09/1954 fu capace di siglare una tripletta in un Sampdoria vs Milan, peraltro finito 0-3.

Dodici i giocatori invece capaci di realizzare doppiette, l'ultima targata Zlatan, il 29/07/2020.

La doppietta di Patrick Cutrone nel gennaio 2019 è particolare perché entrambi i gol sono arrivati nei tempi supplementari di una sfida di Coppa Italia.

Sarà la settima volta che Pioli incontra la Samp da allenatore del Milan. Nei 6 precedenti, 4 vittorie e 2 pareggi. In trasferta bottino pieno, 3 vittorie su 3.

Arbitrerà Fabbri di Ravenna, sarà la nona volta che si troverà alla direzione del Milan, finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima volta che Fabbri e il Milan si incrociarono finì 2-2 a Salerno la scorsa stagione.