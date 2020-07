Verso Sassuolo-Milan, domani i neroverdi tornano in campo

Il Sassuolo Calcio è tornato subito in campo questo pomeriggio dopo la trasferta di Cagliari. Al Mapei Football Center la squadra si è divisa in due gruppi: seduta defaticante per i calciatori impiegati alla Sardegna Arena, per gli altri riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.

Domani i neroverdi si alleneranno nel pomeriggio a PORTE CHIUSE.

Le dichiarazioni prepartita di mister Roberto De Zerbi in vista di Sassuolo-Milan saranno raccolte da SassuoloChannel e pubblicate online domani pomeriggio alle ore 15 sul sito ufficiale neroverde.