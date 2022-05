MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La trasferta di Sassuolo manca al Milan dal 20 dicembre 2020. In quell’occasione i rossoneri di Stefano Pioli si imposero per 1-2 grazie ai gol nel primo tempo di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Al minuto 89, Domenico Berardi accorciò le distanze per i neroverdi e fissò il risultato sull’1-2 finale.