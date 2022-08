Verso Sassuolo-Milan, potrebbe essere l'ora di Divock Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia della quarta giornata di campionato in Casa Milan. I rossoneri partiranno oggi per Reggio Emilia dove domani alle 18.30 si disputerà la sfida contro il Sassuolo. Potrebbe essere finalmente il turno di Divock Origi. L'attaccante belga, complice l'infortunio, ci sta mettendo un po' più del previsto ad ambientarsi e fino a questo momento è stato impiegato molto poco. Non essendo sceso in campo contro il Bologna e visti i molti impegni nel prossimo futuro, è possibile che Pioli decida di mandarlo in campo dal primo minuto domani pomeriggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.