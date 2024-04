Verso Sassuolo-Milan: tre rossoneri diffidati (più Pioli), sono a rischio per il derby

vedi letture

Domenica il Milan sarà impegnato sul campo del Sassuolo nella sfida valida per la 32^ giornata di Serie A. La squadra rossonera arriva a questa gara con tre giocatori diffidati, vale a dire Yunus Musah, Mailck Thiaw e Fikayo Tomori. In caso di cartellino giallo contro i neroverdi, scatterebbe la squalifica automatica per la partita successiva, cioè il derby contro l'Inter in programma lunedì 22 aprile alle 20.45.

Oltre ai tre giocatori, anche l'allenatore milanista Stefano Pioli è diffidato e quindi pure lui, nel caso in cui dovesse essere ammonito contro il Sassuolo, verrebbe fermato per un turno da Giudice Sportivo e non potrebbe quindi andare in panchina nel derby.