Verso Spezia-Milan: Bennacer sarà titolare dopo due mesi dall'ultima volta

Sabato sera in casa dello Spezia, Ismael Bennacer dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Franck Kessie: come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, il centrocampista algerino ritroverà una maglia da titolare due mesi dopo l'ultima volta (13 dicembre 2020, Milan-Parma).



Attiva ora DAZN. Guarda Spazia-Milan e le sfide contro Inter e Udinese con un solo abbonamento mensile! Disdici quando vuoi.