Verso Torino-Milan, i numeri di Tommaso Pobega con i granata

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida di domenica sera tra Torino e Milan, protagonista sarà anche Tommaso Pobega, calciatore cresciuto nel vivaio del Milan e attualmente in prestito secco alla società granata. Quest'anno il centrocampista è stato utilizzato con costanza da Ivan Juric e il suo rendimento è stato molto positivo. Pobega ha collezionato in questa stagione ben 26 presenze: 20 da titolare e 6 da subentrato. In queste presenze è andato in gol per 4 volte e ha fornito 2 assist.