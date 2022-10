Verso Torino-Milan, i precedenti con l'arbitro Abisso

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarà Rosario Abisso l'arbitro di Torino-Milan, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma quest'oggi alle 20:45. Il fischietto siciliano nel corso della propria carriera ha già diretto otto volte i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto sei vittorie ed un pareggio perdendo una sola volta. L'ultima gara con Abisso come arbitro risale alla stagione 2020/2021, quando il Milan riuscì a battere 0-2 il Cagliari alla Sardegna Arena nel diciottesimo turno.