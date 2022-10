Verso Torino-Milan, oggi è iniziata la vendita dei biglietti: i prezzi

MilanNews.it

Sono in vendita da oggi alle 14 i tagliandi per la partita di campionato che i granata giocheranno contro il Milan il prossimo 30 ottobre alle 20.45. Questi i prezzi dei biglietti decisi dal Torino:

- 25€ in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16)

- 25€ in Curva Primavera (15 euro per gli Under 16)

- 40€ in Distinti Granata (20 euro per gli Under 16)

- 50€ in Tribuna Granata (25 euro per gli Under 16)

- 120€ in Poltroncine Granata (60 euro per gli Under 16)

- 260€ in Tribuna Grande Torino (130 euro per gli Under 16)

- Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni