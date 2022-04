Verso Torino-Milan, Pioli si riaffida a Saelemaekers e Kessie

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Ci si avvicina a grandi passi alla sfida di domenica sera contro il Torino di Juric, con il Milan che anche oggi si è allenato con attenzione ed intensità a Milanello.

Mister Pioli, che in questo finale di stagione vuole sbagliare il meno possibile, inizia a schiarirsi le idee per quanto riguarda le scelte per la difficile trasferta piemontese, soprattutto per quanto riguarda la trequarti. Dal centro sportivo rossonero arrivano le prime indicazioni, che vedono Kessie e Saelemaekers in vantaggio su Diaz e Messias: dopo un periodo in cui sembrava quasi essere sparito dai radar il belga avrà un'altra chance dall'inizio e ribaltare nuovamente le gerarchie sulla fascia destra.