Verso Udinese-Milan, il bilancio complessivo dei match disputati il 18 marzo

Si giocherà quest'oggi Udinese-Milan, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno per la diciottesima volta un match il 18 marzo: nei precedenti la formazione milanista ha ottenuto nove vittorie e cinque pareggi perdendo in tre sole occasioni. L'ultimo match ufficiale disputato dal Milan in questa data risale al 2021, quando i rossoneri persero gli ottavi di finale di ritorno di Europa League a San Siro contro il Manchester United.