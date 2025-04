Verso Udinese-Milan: per la Gazzetta sarà Terracciano a sostituire Walker a destra

Due giorni fa, il Milan ha annunciato lo stop di Kyle Walker a causa della frattura del gomito destro: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Walker out, gioca Terracciano a Udine?

In merito a chi sostituirà Walker come terzino destro domani sera in casa dell'Udinese, l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riferisce che al suo posto dovrebbe giocare Filippo Terracciano, anche se pure Alex Jimenez, che tornerà a disposizione di Conceiçao dopo aver saltato la Fiorentina per squalifica, spera in una maglia da titolare contro i friulani.