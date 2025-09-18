Verso Udinese-Milan, quando nel 2010 Ronaldinho fece impazzire i bianconeri

Il Milan, dopo la vittoria sul Bologna, si prepara ad affrontare l'Udinese. Tanti ricordi per i rossoneri in Friuli come la sfida del 10 gennaio 2010, quando Ronaldinho segnò una doppietta spettacolare, ma l’Udinese rimontò grazie a Pepe e Di Natale. Dinho giocava in stile “futsal”, con numeri da circo in mezzo al campo. Il pareggio fu accolto con un misto di applausi e incredulità dai tifosi di casa.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA