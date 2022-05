Verso Verona-Milan, oggi allenamento al mattino a Milanello

MilanNews.it

Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri anche oggi la squadra si ritroverà a Milanello per proseguire il lavoro in vista di Verona-Milan, questa volta con una sessione mattutina riporta acmilan.com. Massima attenzione e concentrazione per la sfida di domenica contro gli scaligeri di Tudor; a tre giornate dal termine e con questa classifica non può che essere altrimenti.