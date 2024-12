Verso Verona-Milan, solo il Napoli meglio dei rossoneri: il dato sulla difesa milanista

vedi letture

Ci avviciniamo a Verona-Milan, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2024/25 che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domani sera, venerdì 20 dicembre, alle ore 20:45. Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A disputate contro l’Hellas Verona; i rossoneri hanno una striscia aperta di successi più lunga nella competizione solamente contro il Siena (nove, l’ultimo dei quali risalente al 19 maggio 2013).

I NUMERI OPTA

Dopo aver subito due gol in tutte le prime tre giornate di questo campionato, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sette delle successive 12 partite di Serie A; nel periodo, nella competizione, solo il Napoli ha fatto meglio (otto clean sheet, ma con una gara in più dei rossoneri).