Verso Vicenza-Milan, difficile il recupero di Origi per l'ultima amichevole

© foto di Antonio Vitiello

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, sembra difficile che Divock Origi possa recuperare in tempo per uno spezzone dell'ultima amichevole in programma sabato contro il Vicenza allo stadio Menti. L'attaccante belga sta ancora recuperando dal problema al retto femorale e, nonostante il lavoro proceda bene, non è ancora certo che possa esordire già questo fine settimana con la maglia del Milan.