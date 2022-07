Verso Wolfsberger-Milan: le info sulla vendita dei biglietti

Fonte: acmilan.com

Mercoledì 27 luglio il Milan concluderà il ritiro di Villach con un'amichevole contro gli austriaci del Wolfsberger, con il fischio d'inizio fissato alle 19.00 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt.

I biglietti riservati ai tifosi rossoneri sono acquistabili online e il prezzo varia dai 20€ per gli adulti ai 15€ per studenti e Over 65, fino ai 10€ per i bambini tra i 7 e i 14 anni; con i tagliandi selezionati online stampabili attraverso il print@home.

Infine, nel giorno della gara, i biglietti per la tribuna nord potranno essere acquistati sul lato nord dello stadio.